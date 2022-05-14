AB, internet şirketlerini çocuk istismarını içeren görüntüleri kaldırmaya zorlayacak - Son Dakika
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BBC

AB, internet şirketlerini çocuk istismarını içeren görüntüleri kaldırmaya zorlayacak

14.05.2022 20:27
AB, internet şirketlerini çocuk istismarını içeren görüntüleri kaldırmaya zorlayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, internet şirketlerini çocuk cinsel istismarı görüntülerine karşı daha aktif önlem almaya zorlamak için yeni bir öneri hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, internet şirketlerini çocuk cinsel istismarı görüntülerine karşı daha aktif önlem almaya zorlamak için yeni bir öneri hazırladı.

Yeni düzenleme ile Google, Facebook ve Apple gibi internet hizmet sağlayıcılarına, çocuk istismarı görüntülerini belirleyip bildirme zorunluluğu getirilecek.

Özellikle koronavirüs salgını döneminde internet ortamında çocuğun cinsel istismarına yönelik görüntülerin önemli ölçüde artması, AB yönetimini harekete geçirdi.

İnternet ortamındaki çocuk istismarı görüntülerinin yüzde 60'ından fazlasının Avrupa sunucularında yer alması, Brüksel yönetiminin endişelerini daha da arttırdı.

Mevcut düzenlemelerin internette çocukları korumak için yetersiz olduğunu belirten AB Komisyonu, bu konuda yeterli adım atmadığını düşündüğü internet sağlayıcılarını daha sert önlemler için zorlamak istiyor.

AB Komisyonu'nun önerisine göre, çevrimiçi hizmet sağlayıcılar, cinsel istismar görüntülerini tespit etmeye, bildirmeye ve kaldırmaya zorlanacak. AB üyesi ülkelerin sorumlu denetçileri, internet sağlayıcılarını buna teşvik edecek.

Ayrıca çocukların cinsel istismarının önlenmesi, zorbalık ve yalan haberlere karşı korunması amacıyla bir Avrupa Uzmanlık Merkezi de oluşturulacak.

Komisyonun önerisi Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayından sonra yürürlüğe girecek.

Komisyon, görüntülerin internetten kaldırılması zorunluluğu ile AB içerisinde çocuk cinsel istismarı ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.

Ancak Belçika'da yayımlanan De Tijd gazetesine göre, düzenlemede öngörülen, mesajların göndericiden alıcıya şifrelendiği uçtan uca şifreleme yöntemi, kişisel gizliliği ihlal edeceği endişesini de beraberinde getirdi.

Teknoloji devi Meta, bu öneri konusunda AB ile çalışmayı dört gözle beklediklerini, ancak milyarlarca insanın güvenliğini ve mahremiyetini tehlikeye atmamanın önemli olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu ise, şirketlerin her zaman en az müdahaleci yaklaşımı seçmesi gerektiğini ve çocuk istismarının fiilen söz konusu olduğu ortaya çıkana kadar kullanıcı mahremiyetine saygı duyulmasını istiyor.

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Avrupa Birliği, İnternet, Facebook, Google, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, internet şirketlerini çocuk istismarını içeren görüntüleri kaldırmaya zorlayacak - Son Dakika

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