AB Kapısı Gürcistan\'a Hala Açık

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kapılarının Gürcistan'a hala açık olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararından, üzüntü duyduklarını belirterek, "AB kapısı hala açıktır" ifadesini kullandı.
AB'nin Gürcistan halkına yönelik desteğini vurgulayan von der Leyen, "Gürcistan yönetiminin AB'den ve değerlerinden uzaklaşmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Gürcistan'ın AB yoluna geri dönmesi, Gürcistan yönetiminin elindedir" açıklamasında bulundu.
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