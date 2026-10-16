AB, Türkiye merkezli iki şirketin de olduğu 9 şirket ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika
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AB, Türkiye merkezli iki şirketin de olduğu 9 şirket ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı

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AB, Türkiye merkezli iki şirketin de olduğu 9 şirket ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı
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AB Konseyi, Rusya yaptırımlarının aşılmasında rol oynadıkları gerekçesiyle 9 şirket ve 3 kişiyi listeye ekledi. Aralarında Türkiye merkezli iki şirketin de bulunduğu listelenenlerin AB'deki mal varlıkları dondurulacak, gerçek kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB), " Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı oldukları" gerekçesiyle aralarında Türkiye merkezli iki şirketin de bulunduğu dokuz şirket ve üç kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, "Rusya'ya yaptırım kapsamındaki ürünlerin ithalatında ve petrol ile finansal işlemlere yönelik AB yaptırımlarının aşılmasında rol oynadıkları" gerekçesiyle üç kişi ve dokuz şirketin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Konsey açıklamasında, Türkiye merkezli BEGLER Tekstil İnşaat Elektronik ve Dış Ticaret Ltd. ile MEDSE Group LLC'nin de yaptırım listesine alındığı bildirildi. İki şirketin "Türkiye merkezli ancak küresel bir ağ işleten ticaret şirketleri" olduğu belirtildi. Konsey, şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırımların aşılmasında kullanılan merkezi olmayan mekanizmalar kapsamında sıraladı.

Yeni yaptırım listesinde ayrıca Rusya merkezli lojistik, gümrük ve finans şirketlerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Seyşeller merkezli şirketler de yer aldı. AB, bunlardan bazılarını Rusya'nın petrol ihracatında kullanılan "gölge filo" ekosisteminin parçası olmakla suçladı.

Yaptırım kararı kapsamında listelenen kişi ve şirketlerin AB'deki mal varlıkları dondurulacak. AB'deki kişi ve kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak bu kişi ve şirketlere fon ya da ekonomik kaynak sağlaması da yasaklanacak. Listelenen gerçek kişiler ayrıca AB'ye seyahat yasağına tabi olacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptırımların delinmesini "Rusya'nın yasa dışı saldırı savaşına yardım ve yataklık etmeye" benzeterek, Birliğin yaptırımları aşan kişi ve şirketlere karşı önlem almaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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