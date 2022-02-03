ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü

Dünya, ABD askerlerinin Türkiye- Suriye sınırına yaptığı operasyonu konuşuyor. Ajanslar tarafından gece yarısı "acil" koduyla duyurulan baskına katılan ABD helikopterleri, binlerce Suriyelinin barındığı kampa ev sahipliği yapan Atme'ye indi. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de gerçekleşen operasyonda çıkan çatışmada en az 12 kişinin öldüğü, bölgeden bomba ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

BİZZAT BAŞKAN BİDEN AÇIKLADI

ABD yönetimi de dün gece İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı bir yazı ile İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

"AMERİKAN PERSONELİ OPERASYONDAN SAĞ ÇIKTI"

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı. Tanrı askerlerimizi korusun" dedi.

BAĞDADİ 2019'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Amerikan özel kuvvetleri, katil sürüsünün başındaki El Bağdadi'yi Ekim 2019'da gerçekleşen operasyonla Suriye İdlib'de saklandığı evde vurmuştu.