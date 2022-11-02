ABD Başkanı Biden'ın ilginç açıklamaları devam ediyor! Kendisi doğmadan vefat eden bilim insanıyla konuştuğunu iddia etti

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'da Hallandale Beach'te Enflasyon Azaltma Yasası'na ilişkin düzenlenen etkinlikte yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi.

"ONUNLA KONUŞTUM"

Biden konuşmasında sağlık çalışmalarından bahsederek, "Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor? Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?" ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN DOĞUMUNDAN ÖNCE VEFAT ETTİ

İnsülinin mucidi Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942'de doğdu.