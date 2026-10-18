ABD Başkanı Trump, Fransa\'ya \'Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın\' çağrısı yaptı

ABD Başkanı Trump, Fransa'ya 'Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın' çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya paylaşımında Fransa'daki gösterilere değinerek sınırların kapatılması ve kontrolün ele alınması çağrısı yaptı. Trump, 'Kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü ülkeyi paramparça etti' diyerek 'Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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