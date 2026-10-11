ABD Başkanı Trump, Ukrayna\'nın Rusya ile uzlaşacak yeni lider seçmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile yapılan dizel anlaşmasını eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e tepki göstererek, Ukrayna'nın yeni bir başkana sahip olma zamanının geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında varılan dizel tedariki anlaşmasını eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef aldı. Zelenskiy'nin Rus rafinerilerine yönelik saldırıları sürdürerek küresel ölçekte sorun çıkarmak istediğini öne süren Trump, Ukrayna liderinin anlaşmaya varmaktan kaçındığını iddia etti.

Ukrayna'nın Rusya ile uzlaşı sağlayabilecek yeni bir lider seçmesi gerektiğini belirten Trump, ülkede seçim düzenlenmesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmaları sona erdirecek bir çözüme olumlu baktığını ve dünyaya petrol sağladığını savunan Trump, Rus tarafının barış anlaşmasına varmaya istekli olduğunu, buna karşın Zelenskiy'nin müzakerelere yanaşmadığını dile getirdi.