ABD'de 2022 yılının ilk yarısı bitmeden 232 kitlesel silahlı saldırı oldu

ABD'nin Tulsa kentinde Çarşamba günü bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Kitlesel silahlı saldırıları kayıt altına alan Silah Şiddeti Arşivi kuruluşu, Tulsa saldırısıyla birlikte ülkede her yıl artış gösteren silahlı saldırıların 2022'nin ilk yarısı dolmadan toplamda 232'ye ulaştığını duyurdu. İstatistiklere göre, ülkede 2020 yılından itibaren saldırılar 600'ü geçerek dikkat çekici bir yükselişe geçti.

Silah Şiddeti Arşivi, 2014 yılından itibaren tutmaya başladığı kayıtlara göre son 3 yılda kitlesel silahlı saldırılarda gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çekti. Yıllık 400'ü aşmayan saldırılar 2019 yılında 417 iken 2020 yılında 611'e ani bir sıçrama gösterdi. 2021'de ise kitlesel silahlı saldırı sayısı 700'e ulaşırken 2022'nin ilk yarısı dolmadan saldırı sayısı 232'ye ulaştı. Dünya üzerinde en fazla silahlı okul saldırısı ise ABD'de meydana gelirken California eyaleti en fazla okul saldırısının gerçekleştiği eyalet oldu.

OKUL SALDIRISININ EN BÜYÜĞÜ VIRGINIA EYALETİNDE: 33 ÖLÜ Virginia eyaletinde 2007 yılında meydana gelen Blacksburg okul saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti, okulda meydana gelen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçen bu saldırıyı, 24 Mayıs'taki Texas eyaletindeki Uvalde ilkokul saldırısı 21 kurbanla takip etti.Silahsızlanma konusunda kampanya yürüten sivil toplum kuruluşları, kitlesel silahlı saldırı verilerini bir olay başına en az 4 kurbana göre hesaplamaktadır. ABD Kongre Araştırma Servisi ve FBI, kitlesel silahlı saldırıyı; birbirine yakın bir veya daha fazla yerde 4 veya daha fazla kurbanın hayatını kaybettiği cinayet olayı olarak tanımlamaktadır.'SUÇLU ZATEN YASAYA UYMAYARAK HER ŞEKİLDE SİLAH EDİNECEKTİR'ABD Senatosunda görev yapan Alabama Senatörü Richard Shelby, silah kontrolü yasasına neden karşı çıktığını şöyle ifade etti;"Silah denetimi yasasının Birleşik Devletler Anayasası'nın hem lafzını hem de ruhunu ihlal ettiğine inanıyorum… Kurucu Atalarımızın silah bulundurma ve taşıma hakkını yasalara saygılı tüm Amerikalıların temel hakkı saydıkları açıktır."

Silah alımının kısıtlanmasının sadece kendisini korumak isteyen vatandaşları engelleyeceğini belirten Shelby, suçluların zaten yasalara uymadığını, dolayısıyla yasayla kısıtlama olsun veya olmasın her şekilde silah edineceklerini vurguladı. Alabama eyaleti Senatörü Shelby, insanların akıl sağlığı sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bir ABD Senatörü olarak, yasalara saygılı vatandaşların silah bulundurma ve taşıma haklarını ihlal etmeye çalışan çabalara karşı çıkmaya devam edeceğim" ifadelerini kaydetti.