68 yaşındaki adam, boyunu 9 santim uzatmak için 2 milyon 872 bin 73 TL ödedi - Son Dakika
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68 yaşındaki adam, boyunu 9 santim uzatmak için 2 milyon 872 bin 73 TL ödedi

22.11.2022 21:53
68 yaşındaki adam, boyunu 9 santim uzatmak için 2 milyon 872 bin 73 TL ödedi

68 yaşındaki ABD'li Roy Conn, 1.70 santimetre olan boyunu uzatmak için bıçak altına yattı. 3 ay süren "acı verici" bir kemik uzatma ameliyatı sonrası boyu 1.79 santimetreye çıkan Conn, katıldığı televizyon programında, "İlk başta çok zordu ve evet, kesinlikle oldukça acı vericiydi. Ama üstesinden geldim" ifadelerini kullandı. Conn, iki uyluk kemiğinin kırılmasıyla gerçekleştirilen acı verici ameliyat için 130 bin İngiliz Sterlini (2 milyon 872 bin 73 TL) ödedi.

ABD'de Roy Conn isimli 68 yaşındaki adam, 3 ay süren acı verici kemik uzatma ameliyatının ardından 1.70 santimetre olan boyunu 1.79'a çıkardı. İki uyluk kemiğinin kırılmasıyla gerçekleştirilen ameliyat için Conn 130 bin İngiliz Sterlini (2 milyon 872 bin 73 TL) ödedi.

"OLDUKÇA ACI VERİCİYDİ"

Ameliyatın ardından katıldığı programda, "Mutlu bir evliliğe sahip ve 70'lerine yaklaşan bir adam, böyle acı verici bir ameliyata neden girer ki?" sorusuna Conn, "Kısa boyum, benim için çok büyük bir problem değildi, bir saplantım yoktu bu konuda ve haklısınız, hayatım boyunca daha önce bu ameliyatı karşılayacak durumum olmuştu ancak bu vakte denk geldi. Karım ameliyat konusunda benden daha endişeliydi, beni olduğum gibi seviyordu ancak ben bu ameliyatı kendim için istedim, başkaları için değil" yanıtını verdi. Roy, "İlk başta çok zordu ve evet, kesinlikle oldukça acı vericiydi. Ama üstesinden geldim" diye konuştu.

GÜNDE 1 MİLİMETRE UZADI

Ameliyat hakkında konuşan Conn'un cerrahı, bacak uzatma uzmanı Dr. Kevin Debiparshad, "Böyle bir ameliyatın tamamlanması yaklaşık 1,5 saat sürer. Hasta, ameliyatın ardından bir uzama sürecinden geçer, bu süre içerisinde günde yaklaşık 1 milimetre uzar. Yaklaşık 3 santim elde etmek 25 gün, 9 santim uzunluk elde etmek ise yaklaşık iki buçuk ay sürüyor" dedi.

BOY UZATMA AMELİYATI NEDİR?

Boy uzatma ameliyatı, büyüme plakları kapanmış bireylerde genellikle tedavi amaçlı, bazen de estetik nedenlerle kol ve bacaklardaki kemiklerin uzatılması için yapılan bir ortopedik ameliyattır. Uzatma, kemiğin cerrahi işlemle kesilmesi ve kesilen kemik parçalarını uzun bir süreçte, her gün 1 milimetre civarı, birbirinden ayırarak yapılır. Böylece açılan boşlukta yeni kemik dokusu oluşur ve kemikte uzama sağlanır. Kemikleri birbirinden uzaklaştırmak suretiyle yeni kemik oluşumu sağlanmasına distraksiyon osteogenezi denir.

10 SANTİME KADAR UZATILABİLİYOR

Uzatma işleminin 8 cm kadar olması planlanıyorsa sadece uyluk ya da kaval kemiğine cerrahi uygulanabilir. 10 cm'den daha fazla bir uzatma isteniyorsa her iki kemiğin de uzatılması gerekecektir. Uzatma işlemi sadece kemiklere yönelik yapılır. Kaslar, bağlar, sinirler, damarlar ve diğer yumuşak dokular kemiklere yapışık olduğundan ve işlem yavaş yavaş aşamalı olarak yapıldığından otomatik olarak uzamaya uyum sağlarlar. Bu amaçla ilgili bölgeye fizyoterapi uygulanarak süreç daha kolay hale getirilir.

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Son Dakika Dünya 68 yaşındaki adam, boyunu 9 santim uzatmak için 2 milyon 872 bin 73 TL ödedi - Son Dakika


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