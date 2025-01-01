ABD\'de Araçlı Saldırı: 10 Ölü, Saldırgan Öldürüldü

Dünya

ABD'de 10 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırganın polis ile girdiği çatışmada öldürüldüğü ifade edildi. Haberde yer alan bilgilerde, aracın sürücüsünün kalabalığa daldıktan sonra aracı terk ettiği ve çevredeki insanlara ateş açtığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, 2'si polis 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.