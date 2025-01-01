ABD'de 10 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın öldürüldüğü açıklandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırganın polis ile girdiği çatışmada öldürüldüğü ifade edildi. Haberde yer alan bilgilerde, aracın sürücüsünün kalabalığa daldıktan sonra aracı terk ettiği ve çevredeki insanlara ateş açtığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, 2'si polis 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de Araçlı Saldırı: 10 Ölü, Saldırgan Öldürüldü - Son Dakika
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