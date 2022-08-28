Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı - Son Dakika
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Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı

28.08.2022 15:49

Florida'da bir şerif bürosu tarafından servis edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerdeki polisler, bir araca arkadan çarpan kadın sürücünün sarhoş olup olmadığını anlamak için düz çizgide yürümesini istedi. Genç kadınsa bu talebe uymayarak dans etti.

ABD'nin Florida eyaletinde sarhoş olup olmadığını anlamak için düz çizgide yürümesi istenen ancak bunun yerine dans eden kadının videosu yayımlandı.

İRLANDA'YA ÖZGÜ HALK DANSI FİGÜRLERİ SERGİLEDİ

Pinellas County Şerif Bürosu'nun cuma paylaştığı görüntüde Amy Harrington'ın, "bale ve İrlanda'ya özgü halk dansı figürleri" sergilemesi dikkat çekiyor.

DÜZ BİR ÇİZGİDE YÜRÜMESİ İSTENDİ

38 yaşındaki Harrington, bir araca arkadan çarpınca bölgeye intikal eden polis ekipleri, kadının gözbebeklerinin genişlediğini, gözlerinin kanlı ve sulu olduğunu belirledi. Bunun ardından Harrington'ın içki içip içmediğini anlamak için düz bir çizgide yürümesi istendi. Ancak Harrington yürüdükten kısa bir süre sonra dans etmeye başladı.

ALKOL TESTİNİ REDDETTİ

Polis ekipleri, kadının talimatları takip etmekte güçlük çektiğini, ayakları üzerinde denge sağlayamadığını ve neredeyse düşeceğini tuttukları tutanağa yazdı. İndependent Türkçe'nin haberine göre yetkililer, Harrington'ın daha sonra alkol testini reddettiğini ve bunu 2019'da da yaptığını açıkladı. Alkol etkisi altında araç kullanmakla suçlanan Harrington, serbest bırakıldı.

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Sosyal Medya, Florida, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı - Son Dakika


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