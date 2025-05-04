ABD\'de Elektrik Kesintisi Riski

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyarıda bulundu. Burgum, "Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika'da da yaşanabilir" dedi.

ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirten Burgum, "Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu" ifadelerini kullandı.