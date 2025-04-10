ABD'nin New York kentinde helikopter faciası yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Helikopterin düşme anını bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › Dünya › ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü - Son Dakika
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