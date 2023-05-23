ABD'de ilginç olay! Mahkum, yan hücresindeki adama saldırmak için tünel kazdı - Son Dakika
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ABD'de ilginç olay! Mahkum, yan hücresindeki adama saldırmak için tünel kazdı

ABD'de ilginç olay! Mahkum, yan hücresindeki adama saldırmak için tünel kazdı

23.05.2023 18:53

ABD'de bir mahkumun hücresinde tünel kazma sebebi görevlileri bile şaşırttı. Kavian Thomas tüneli kaçmak için değil, yan hücresindeki Derondney Russell'a saldırmak için kazdı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fulton County'de bulunan bir hapishanede mahkum olan Kavian Thomas, yan hücresinde kalan Derondney Russell'a saldırmak için bir tünel kazdı.

DUŞTAN KAZDIĞI TÜNELLE YAN HÜCREYE GEÇTİ

ABC News'in haberine göre Fulton County Şerif Bürosu, Thomas'ın hücresindeki duştan kazdığı tünelle yan hücreye geçerek Russell'ı bıçakladığını duyurdu. Bıçaklanan Russell'ın vücudunun üst bölgesinde hayati tehlike yaratmayacak yaralar meydana geldiği bildirildi.

Saldırının ardından yetkililer iki hücrede yaptığı aramalarda birkaç silah ele geçirdi. Eskiyen cezaevi binasından sökülen parçalarla kesici aletler yapıldığı tespit edildi.

"BİNANIN ESKİLİĞİ İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"

Hapishanede sorumlu polis Curtis Clark, binanın oldukça eski olduğunun altını çizerek, "Bu durum, sadece personel için değil mahkumlar için de mümkün olan en güvenli ortamı sağlamamızı ve işimizi yapmamızı zorlaştırıyor" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca daha önce hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma ve uyuşturucu bulundurmadan hüküm giyen Thomas'ın hapishanede yaptığı saldırıyla ilgili yeni bir dava açılacağını duyurdu.

ABD'de bir mahkum, yan hücresindeki adama saldırmak için tünel kazdı
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Amerika Birleşik Devletleri, Mahkum, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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