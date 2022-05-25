ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBC

ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

25.05.2022 00:03
ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bir ilkokuldakileri hedef alan silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de bir ilkokuldakileri hedef alan silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Texas Valisi Greg Abbott 18 yaşındaki saldırganın da öldürüldüğünü söyledi.

Robb İlkokulu'ndaki saldırıda 14 öğrenci ile bir öğretmenin öldüğü bildiriliyor.

Saldırganın bir tabanca ve tüfek kullandığı kaydediliyor.

Vali Abbott saldırganın, yerli halktan bir genç olduğunu ve müdahale eden polis tarafından vurulduğunu söyledi.

Nisan ayında yapılan bir araştırma 2020 yılında Amerikalı çocukların ve gençlerin başlıca ölüm nedeni olarak silahla vurulmayı göstermişti.

ABD'li siviller 390 milyondan fazla silaha sahip.

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Kaynak: BBC

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BBC

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