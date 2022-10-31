ABD'de ara seçim dönemi! Başkan Biden, tek başına oy kullanamadığı için yardım istedi

Daha önce yaptığı hareketler ile sürekli olarak sağlık durumunun iyi olup olmadığını kamuoyuna sorgulatan Biden, yine yaptıkları ile gündem olmayı başardı.

TEK BAŞINA OY VEREMEDİ

ABD'de 8 Kasım ara seçimleri için oy verme işlemi başladı. Biden da sandık başına gittiğinde yine herkesi şaşkına çevirecek bir harekette bulundu. ABD başkanı tek başına oy vermekte zorlanırken bir görevliden yardım isteyerek oy kullandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

BOŞLUKLA KONUŞTU

Bununla birlikte Biden daha öncede yaptıkları ile gündem oldu. 9 ay önce yıkılan Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün tamiratının bitmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, köprü açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması bittikten sonra bir anda arkasına dönen Biden, bir süre boşlukla sohbet etti. Daha sonra ise kendi etrafında bir tur dönerek kürsüde duraksayan Biden, kürsüden inerken de yolu şaşırır gibi oldu ama doğru yolu buldu.

BİRÇOK DEFA GAF YAPTI

Öte yandan Biden, katıldığı açlık konulu konferanstaki konuşmasında geçen aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi aramıştı. Ayrıca Biden daha önceki konuşmalarında da birçok defa kürsüden nasıl ineceğini şaşırmıştı.