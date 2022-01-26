ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı

Fauquier County Şerif Ofisi'nin aktardığına göre, pazar gecesi Bealeton'da "Bir cinayet ve intihar" yaşandı, iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

''BOŞANMAYI KABUL ETMEDİ''

ABD basınında yer alan haberlere göre boşanmayı kabul etmeyen John Beachley, silahıyla önce ayrılma aşamasında olduğu eşi 30 yaşındaki Bengü Beachley'i katledip ardından Bengü Beachley'nin annesi Semra Metin'i yaraladı. ABD basınında John Beachley'nin olayların ardından intihar edildiği bilgisi verildi.

Hastaneye kaldırılan anne Semra Metin'in tedavisi sürüyor.Yetkiler, soruşturmanın devam ettiğini ve sonrasında daha fazla bilginin paylaşılacağını söyledi.