ABD'de Milton Kasırgası'nın Bu Gece Florida'ya Ulaşması Bekleniyor, Kıyı Şeridi İçin Tahliye Emri Yayınlandı

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(ANKARA) - ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 5'inci kategoride belirlediği Milton Kasırgası'nın Florida Eyaleti'nin Tampa Körfezi'ne yaklaşmakta olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre bu gece Körfez'i vuracak olan kasırga, "yüzyılın en ölümcül felaketi" olarak tanımlanıyor. Florida'nın kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlar için zorunlu tahliye emri yayınlandı.

ABD'nin Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC), 5. kategoride tanımladığı ve Doğu Meksika Körfezi boyunca ilerlediği kaydedilen Milton Kasırgası'nın Florida Eyaleti'nin Tampa Körfezi ve bazı kıyı bölgelerine 270 kilometre hızla yaklaşmakta olduğunu açıkladı. NHC, kasırganın bu gece çok yüksek ihtimalle bahsi geçen bölgeleri vuracağını belirtti. NHC'nin tahminlerine göre, yaklaştığı süre boyunca Milton'ın hızı bu gece geç saatlerde karaya ulaştığında, muhtemelen zayıflayacak ancak tehlikesi devam edecek.

NHC'den yapılan açıklamada, "Milton, Batı- Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullanıldı. "En doğru tahminlerin bile yaklaşık 100 km sapabileceğini, bu nedenle tüm eyalette yaşayanların Milton'un etkisini hissetmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini" bildiren NHC, "Milton'un kıyıya ulaştığındaki tehlikelerini engellemek zorlaşacaktır. Bu yüzden tahliyeler ve diğer hazırlıklar bugün tamamlanmalıdır" uyarısı yaptı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan uyarı

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Milton'ın Florida'ya varışından önce ABD'li vatandaşlara sel sularından geçmeye çalışmanın tehlikelerine yönelik uyarılarda bulundu. Buna göre, çoğu arabanın yüzmeye başlaması ve potansiyel olarak akan suya kapılması için sadece 30 cm su gerektiğini, bu yüzden insanlara sel sularında yürümenin ya da yüzmenin son derece tehlikeli olduğunu bildirdi.

Florida'da zorunlu tahliye emirleri

Florida Eyaleti'nin pek çok bölgesinde okullar ve iş yerleri kapatılırken Florida Valiliği tarafından yapılan tahliye emirleri yürürlüğe girdi. ABD Nüfus Sayım Bürosu tahminlerine göre, toplam nüfusu yaklaşık 5,9 milyon olan 11 Florida ilçesinde zorunlu tahliye emirleri yayınladı.

Kıyı bölgelerinde 1 milyondan fazla insana tahliye emri verilirken, daha yüksek yerlere kaçanlar otoyolları kapattığı ve benzin istasyonlarındaki yakıtın tükendiği bildirildi. Milyonlarca kişiye tahliye emri verilmesine rağmen bazı bölge sakinleri kalmakta ısrar etti. Yetkililer, geride kalanların hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Disney World de Florida'daki tema parklarını bugün kapattı. ABD hükümetine bağlı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, 20 milyon öğün yemeğin ve 40 milyon litre suyun hazır olduğunu açıkladı.

Florida'da ve Orlando'da uçuşlar iptal edildi

Öte yandan, Tampa'ya bugün gerçekleştirilecek 378 uçuşun yanı sıra Florida'da yüzlerce uçuş iptal edilirken Orlando'da ise toplam 781 uçuş iptal edildi. Virgin Atlantic, Meksika Körfezi'nde yaklaşmakta olan kasırga nedeniyle Florida'ya uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketlerinin uzun listesine katıldı. Virgin, uçuşların "Milton Kasırgası'nın neden olması beklenen olumsuz hava koşulları" nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden, tüm gezilerini iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, bölgeyi terk etmenin bir "ölüm kalım" meselesi olduğu uyarısında bulundu. Biden, büyük bir kasırga Florida'ya doğru hızla ilerlerken bu hafta yurt dışına seyahat etmeyeceğini bildirdi. Almanya ve Angola gezilerini iptal ettikten kısa bir süre sonra, "bu hafta içinde potansiyel felaket Milton Kasırgası'nın Florida'yı vurduğunda ülkede olması gerektiğini" söyleyen Biden, "Bildiğiniz gibi bu sabah bir açıklama yaptım. Almanya ve Afrika seyahatimi iptal ediyorum. Bunları daha sonra yeniden düzenlemeye çalışacağız, ancak şu anda ülke dışına çıkabileceğimi sanmıyorum" diye konuştu.

Yetkililer, Milton Kasırgası'nın "yıkıcılığından" endişeli

Florida Valisi Ron DeSantis, dün düzenlediği basın toplantısında, "Ne yazık ki Helene kurbanlarının bir kısmı bu fırtınanın yolu üzerinde" dedi. Bu yüzden, Tampa Körfezi bölgesindeki tüm büyük köprülerin bugün öğleden sonra araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Florida Valisi DeSantis'in bir "canavar" olarak tanımladığı kasırga, eyaletin son yıllardaki en büyük tahliye çağrısına neden oldu.

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor da şehri için tahmin edilen 4,5 metreye kadar kasırga dalgasının tüm bir evi yutacak kadar derin olacağını belirtti.

Helene Kasırgası'nın etkileri

ABD'nin güneydoğusunda, 2 haftadan kısa bir süre önce pek çok yıkıma neden olan Helene Kasırgası'nda Güney Carolina, Florida, Georgia, Tennessee ve Virginia'da şu ana kadar en az 225 kişinin öldüğü teyit edildi. Helene'in neden olduğu zararlardan sonra Floridalılar, Milton'ın yaklaşmasından da son derece endişeli.