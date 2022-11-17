ABD'de tırın üstüne çıkıp dans eden adamın tehlikeli oyunu ölümle sona erdi

ABD'nin Teksas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobanda seyir halindeki tırın üstüne çıkan bir şahıs dans etmeye başladı.

KÖPRÜYE ÇARPTI, USLANMADI

İlk önce köprüye çarpıp tırın üstüne yığılan şahıs tekrar ayağa kalkıp dansına devam etti. Birkaç saniye sonra başını ve boynunu üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA TIKLANDI

Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.