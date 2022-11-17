ABD'de tırın üstüne çıkıp dans eden adamın tehlikeli oyunu ölümle sona erdi - Son Dakika
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ABD'de tırın üstüne çıkıp dans eden adamın tehlikeli oyunu ölümle sona erdi

17.11.2022 21:54

ABD'de otobanda seyir halinde olan tırın üstüne çıkıp dans eden bir adam, köprüye çarpıp tırın üstüne yığıldı. Ayağa kalkıp yeniden dans eden adam, bu kez başını ve boynunu başka bir üst geçide çarparak yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobanda seyir halindeki tırın üstüne çıkan bir şahıs dans etmeye başladı.

KÖPRÜYE ÇARPTI, USLANMADI

İlk önce köprüye çarpıp tırın üstüne yığılan şahıs tekrar ayağa kalkıp dansına devam etti. Birkaç saniye sonra başını ve boynunu üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de tırın üstünde dans eden adam önce köprüye ardından üst geçide çarparak hayatını kaybetti

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA TIKLANDI

Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de tırın üstünde dans eden adam önce köprüye ardından üst geçide çarparak hayatını kaybetti
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Teksas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de tırın üstüne çıkıp dans eden adamın tehlikeli oyunu ölümle sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de tırın üstüne çıkıp dans eden adamın tehlikeli oyunu ölümle sona erdi - Son Dakika
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