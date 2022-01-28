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ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor - Son Dakika

ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor

28.01.2022 16:28

ABD'de yaşayan bir adam, sosyal medya platformu Instagram'da açtığı hesapla her gün çiğ et yiyerek ne kadar süre hayatta kalabileceğini ölçmeye başladı. Deneydeki amacını "5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağını görmek" olarak ifade eden genç adam, deneyinin 76. gününde olduğunu ve bugüne kadar domuz pastırmasından çiğ balığa kadar her türlü eti yediğini söyledi.

Bakterilerden ölene kadar her gün süpermarketten aldığı çiğ etleri yiyeceğini söyleyen adam, bu deneyi yapmaktaki amacını "5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağımı görmek" ifadeleriyle açıkladı.

22 KASIM'DAN BERİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIYOR

İsmini açıklamayan ve Instagram hesabını da "Çiğ et deneyi" ismiyle açan adam, 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren görüntülerini paylaşıyor.

"KIYMA EN SEVDİĞİM YEMEK HALİNE GELDİ"

Deneyinin 76. gününde olan adam, domuz pastırmasından çiğ balık ve tavuk göğsüne kadar çiğ olan her türlü eti yediğini söyledi ve şu notu paylaştı:

"76. Gün - parçalanmış inek eti ve koyun sütü. Düşük maliyeti, bir kiloyu 4 dakika gibi bir sürede tüketme, 800 kalorilik ineği ve mükemmel bir şekilde sindirme kolaylığı nedeniyle kıyma en sevdiğim yemek haline geldi."

KENDİSİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ETE BAĞIMLI HALE GELMİŞ

Paylaşımları yapan adam, önceden 'çoğunlukla sebze tükettiğini' ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını, bunun üzerine beslenmeyle ilgili çalışmaya başladığını ve kendisini iyileştirmek için ete bağımlı hale geldiğini' açıkladı.

"KARBONHİDRAT ÇARPMASINDAN BAŞIM DÖNMESİ YERİNE, AĞRIM AZALDI"

Adam, "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" dedi.

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Instagram, Kasım, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor - Son Dakika
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