ABD'de korkunç olay: Tüm binanın elektriğini kesip dairesine girdiği kadına tecavüz eden sapığın müebbet hapsi isteniyor - Son Dakika
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ABD'de korkunç olay: Tüm binanın elektriğini kesip dairesine girdiği kadına tecavüz eden sapığın müebbet hapsi isteniyor

01.12.2022 09:37
ABD'de korkunç olay: Tüm binanın elektriğini kesip dairesine girdiği kadına tecavüz eden sapığın müebbet hapsi isteniyor

ABD'de yaşayan Damaige Plascencia isimli adam, tüm binanın elektriğini keserek dairesine girdiği kadına tecavüz etti. 2016 yılında gerçekleşen korkunç olay sonucu zanlının ömür boyu hapsi isteniyor.

Weld İlçesi Bölge Savcılığı Salı günü yaptığı duyuruda, 30 yaşındaki Damaige Plascencia'nın geçen hafta hayatının geri kalanını hapiste geçirebilecek korkunç bir saldırıdan suçlu bulduğunu duyurdu.

KADIN DUŞTAN ÇIKTIKTAN SONRA SALDIRDI

Bölge savcılığının yaptığı açıklamaya göre kadın, 30 Aralık 2016 gecesi Evans'taki dairesine geldi ve tüm ışıklar söndüğünde duş almak için ikinci kata çıktı. Kadın duştan çıktı ve yatak odasına yürüdü ve burada Plascencia onu arkadan tuttu ve elleri ve battaniyelerle ağzını kapattı.

SESİNDEN TANIDILAR

Savcılara göre, gözü dönmüş sapık kaçmadan önce ona yaklaşık 10 dakika tecavüz etti. Bir beyannameye göre kadının kızı durumu fark edip zanlıyı kovmadan önce onun "şşş" dediğini duydu. Kadın ve kızı zanlıyı sesinden tanıdı. DNA eşleşmesinde ise Damaige Plascencia'nın suçu ortaya çıktı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Savcılar, Mayıs 2017'de bir DNA eşleşmesi geldikten sonra tutuklanıp suçlandığını söyledi. Bölge savcılığı, Plascencia'nın cinsel saldırı, adam kaçırma ve hırsızlıktan suçlu bulunduğunu ve 88 yıldan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini ve cezasının 22 Mart 2023 olarak belirlendiğini söyledi.

Böyle sapkınlık görülmedi! Gözüne kestirdiği kadına tecavüz etmek için binanın elektriğini kesti
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de korkunç olay: Tüm binanın elektriğini kesip dairesine girdiği kadına tecavüz eden sapığın müebbet hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de korkunç olay: Tüm binanın elektriğini kesip dairesine girdiği kadına tecavüz eden sapığın müebbet hapsi isteniyor - Son Dakika
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