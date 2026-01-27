ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
27.01.2026 08:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
Haber Videosu

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 554 binden fazla kişinin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

ULAŞIM DURDU, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

SICAKLIKLAR -31 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ELEKTRİĞİ YOK

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Doğal Afetler, Hava Durumu, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Taraftarlar ’’Olur mu öyle şey’’ diyor Noa Lang’ın sözleşmesinde görülmemiş madde Taraftarlar ''Olur mu öyle şey'' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde
Çerkezköy’de ilaç fabrikasında patlama Çerkezköy'de ilaç fabrikasında patlama
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

08:12
Resmi açıklamanın eli kulağında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
07:56
Galatasaray’ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
07:41
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
05:16
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino’nun görevine son verildi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi
02:16
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu Trump o ülkeye cezayı kesti
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti
01:26
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126’ya yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:33
Hizbullah’tan ABD ve İsrail’e rest: Kendimizi savunacağız
Hizbullah'tan ABD ve İsrail'e rest: Kendimizi savunacağız
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 08:23:14. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.