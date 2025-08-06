ABD\'den Ukrayna\'ya 203,5 Milyon Dolar Askeri Satış Onayı

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolar değerinde 'muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışına' onay verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolarlık 'muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışının' onaylandığı belirtildi. Açıklamada, M777 obüsleri ve ilgili ekipmanlara yönelik yedek parça, bakım hizmetleri ve lojistik desteğin 104 milyon dolar, ayrıca nakliye hizmetleri ile buna ilişkin ekipmanların potansiyel satışının yaklaşık 99,5 milyon dolar tutarında olduğu kaydedildi.