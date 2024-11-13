ABD\'den Ukrayna\'ya 9,3 Milyar Dolar Yardım

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ABD, Ukrayna'ya 9,3 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya 9,3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Ryder, "Şu anda 7,1 milyar doları Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) çerçevesinde mevcut. Ayrıca bu, 2024 mali yılı için 4,3 milyar dolar ve 2,8 milyar dolarlık geri iade edilen fonları da kapsıyor. Ayrıca, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) kapsamında 2,21 milyar dolar daha fon bulunuyor" dedi.