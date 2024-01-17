ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Abercrombie & Fitch\'in eski CEO\'su hakkında cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Amerikan giyim şirketi Abercrombie & Fitch’in eski CEO’su Mike Jeffries hakkında BBC’nin ortaya çıkardığı cinsel istismar iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Jeffries ve İngiliz partneri Matthew Smith, seks ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, FBI ajanları potansiyel tanıklarla görüşüyor.

Jeffries'in avukatı yorum yapmayı reddetti.

Çeşitli kaynaklara göre soruşturma, FBI ajanları ve New York federal savcıları tarafından yürütülüyor.

FBI ve ABD Savcılığı da konuyla ilgili yorum yapmadı.

, Jeffries ve Smith’in New York’taki evlerinde ve dünyanın farklı kentlerindeki lüks otellerinde düzenledikleri özel seks partilerinde genç erkekleri para karşılığı istismar ettikleri ile ilgili iddiaları ortaya çıkardı.

BBC'ye konuşan sekiz erkek 2009-2015 yılları arasında Londra, Paris ve Marakeş gibi şehirlerde bu etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Bu kişiler Jeffries ve Smith'in kendileriyle cinsel ilişkiye girdiklerini ya da birbirleriyle seks yapmaları için onları "yönlendirdiklerini" iddia ettiler.

BBC tarafından uçak biletleri ve etkinlik güzergahları da dahil birçok belge ortaya çıkarıldı. Bu belgeler James Jacobson adlı bir aracının da dahil olduğu işe alım yapanlardan oluşan bir ağın varlığını ve oldukça organize bir operasyon olduğunu ortaya koydu.

BBC'nin izini sürdüğü ve şu anda 70 yaşında olan Jacobson hakkındaki iddiaları reddetti ve erkeklerin söz konusu etkinliklere isteyerek gittiğini söyledi.

Evine yaklaşıldığı esnalarda Jacobson defalarca “bir anlaşma yapmak” istedi, "adımı yazmayın, size her şeyi anlatacağım" dedi, ancak bu talebi BBC tarafından reddedildi.

BBC'ye konuşan A&F ise Jeffries hakkındaki iddialardan dolayı "dehşete düştüğünü" söyledi. Marka o zamandan beri Jeffries'in yıllık 1 milyon dolar tutarındaki emeklilik ödemelerinin önemli bir kısmını askıya aldı.

Jeffries hakkındaki iddialar hakkında yorum yapmayı avukatı aracılığıyla reddetti. Smith ise BBC'nin iddialarına hiçbir zaman yanıt vermedi.

Mike Jeffries, Abercrombie & Fitch (A&F) markasını 1990’lardan başlayarak yirmi yılı aşkın bir sürede milyar dolarlık bir şirket haline getirdi. Şirketin büyüme serüveninde, cinselliğin ön plana çıktığı provokatif reklamlar ve mağazalarda üstsüz erkek modellerin çalıştırılması önemli rol oynadı.

ABD’nin en çok kazanan CEO’larından birisi olarak zamanında sık sık gündeme gelen Jeffries, çalışanlara yönelik ayrımcılık yaptığı suçlamalarının odağındaydı. Harcamalarıyla ilgili eleştirilere maruz kaldı. Partneri Matthew Smith’in de şirket üzerinde gayriresmi bir etki sahibi olduğu konusunda şikayetler dile getirildi.