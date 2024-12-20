ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü

Geniş Video İzle

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un hedefli bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

20.12.2024 18:04  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un dün CENTCOM tarafından gerçekleştirilen hedefli/hassas bir saldırıda öldürüldüğü duyuruldu.

CENTCOM, Suriye'nin Deyrizor vilayetinde hedefli bir saldırıda IŞİD Lideri Ebu Yusuf'u öldürdüğünü açıkladı. Bugün sosyal medya platformu X üzerinden CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "19 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin Deyrizor Vilayetinde IŞİD lideri Ebu Yusuf aka Mahmud'u hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Ebu Yusuf de dahil olmak üzere iki DEAŞ mensubunun öldürülmesini sağladı" denildi.

"KARARLILIĞIMIZIN PARÇASIDIR"

Açıklamada ayrıca "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve geriletme yönündeki süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"AGRESİF BİR ŞEKİLDE HEDEF ALACAĞIZ"

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, daha önce de ifade edildiği üzere, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in, şu anda Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 8 binden fazla DEAŞ mensubunun kaçmasını sağlama niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız."

ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf\'u öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Ebu Yusuf, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Işid, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Seçmece null:
    Külliyen yalan...Örgütte kendisi öldürdüm diyende kendisi,İşıd ,PKK,PYD de amerikanın ta kendisi ! 98 15 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır 97 10 Yanıtla
  • Mustafa DOĞAN:
    mevzuya direk gireyim işidi kuran zaten abd 88 7 Yanıtla
  • Ali Güven:
    tiyatroya devam edin 69 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Savaş Oyunları 56 5 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    yalancı öpmüyorlar yaa sallayın bakalım 39 7 Yanıtla
  • KENAN . AKGÜN:
    Kendine düşman yarat ve olaylar çıkmaza girince onu yok et ki seninle çalıştığını kimseye söylemeden bu dünyadan göçüp gitsin ve sen bu düşmanı öldürdüğün için taktir topla .... 38 5 Yanıtla
  • Alparslan:
    onu bunu bilmem ben Gazprom yaptırımı dışında Türkiye'yi eş geçen ABD ve İsrail Türkiye'den Suriye'yi almıştır tamamen kimse aksini iddia etmesin bunlar bizi kukla gbi kullaniyor ... ama basın bambaşka bir Türkiye anlatıyor yıllardır inşallah bu ülkeyi enkaza cevirmezsiniz 16 16 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    TÜM SURİYE VATANDAŞI TOPLUCA AYAĞA KALKIP BUNLARIN İŞGAL ETTİĞİ YERE YÜRÜMESİ LAZIM. 24 7 Yanıtla
  • osman şahin:
    Çok güzel bir haber 8 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.