ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı! - Son Dakika
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ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!

07.05.2022 20:23

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen bilgisayarlardan Hunter Biden'ın cinsel birliktelik sırasında çekilen fotoğrafları ve aylık maaşı gibi bilgileri gün yüzüne çıktı.

Amerikalı bilgisayar tamircisi John Paul Mac Isaac, Hunter Biden'ın sarhoş bir halde dükkanına gelip 3 adet bilgisayar bıraktığını ve kendisinden içeresindeki bilgileri kurtarmasını istediğini ifade etti.

"BİRÇOK KADINLA CİNSEL İLİŞKİ ESNASINDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"

John Paul Mac Isaac şunları söyledi: "2019 yılının bir Nisan akşamında tam dükkanımı kapatmak üzereyken içeri aşır derecede sarhoş biri gelip elindeki tamir etmem için bilgisayarı bana uzattı. Üzerine sıvı dökülen bilgisayarın giriş şifresini benimle paylaştı. Dosyaları kurtarmak için için bilgisayara girdiğimde Biden'in bir çok kadınla cinsel ilişki esnasında çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Dosyalarda ayrıca yıllara göre Biden'in aylık maaş ve gelirini de kaydettiği bilgileri gördüm."

"SOY İSMİNİ SORANA KADAR BİDEN'IN OĞLU OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Gördüğü bilgilerin sadece bunlarla sınırlı olmadığını dile getiren Isaac, "Diğer dosyalara bakınca Biden'nin üzerinde kırmız şal ve sporcu iç çamaşırı ile çektiği fotoğrafa rastladım. Soy ismini sorana kadar Joe Biden'in oğlu ile konuştuğumu bilmiyordum. Kişisel bilgilerini kaydetmek için kendisine soy ismini sorduğumda Biden diye cevap verince kim olduğunu anladım." dedi.

YILLIK GELİRİ HAKKINDA BİLGİLERE RASTLADI

Dosyalarda ayrıca Biden'in yıllık geliri hakkında bilgiler olduğunu söyleyen Isaac, 2013 ve 2015 yılları arasında Biden'in gelirinin $833,000'dan $2.4 milyona çıktığını söyledi.

Biden, bıraktığı bilgisayarı üzerinde bir yıldan fazla geçmesine rağmen almak için geri gelmedi. bunun üzerine Isaac bilgisayarı FBI'ya teslim etti. Kitap Eylül ayında piyasaya çıkacak.

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Son Dakika Dünya ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı! - Son Dakika


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