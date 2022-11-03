Pfizer ile Biontech, koronavirüs ve grip için tek aşı üzerinde çalışıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Pfizer ile Biontech, koronavirüs ve grip için tek aşı üzerinde çalışıldığını duyurdu

03.11.2022 23:43

Dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer ve Biontech firmaları, hem koronavirüs hem de grip için tek aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Yaklaşık 3 sene boyunca dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını en çok uluslararası ilaç firmalarının işine yaradı. Salgınla birlikte koronavirüs aşısı üretme yarışına giren şirketler bu dönemde büyük karlar elde etti.

KORONAVİRÜS AŞISINDAN REKOR GELİR

Alman Biontech firmasıyla birlikte dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısını üreten şirket olan Pfizer, pandeminin öne çıkardığı firmalardan oldu. 2021 yılında 81,2 milyar dolarlık gelir elde eden Pfizer bunun 36,7 milyar dolarını koronavirüs aşısı satışlarından kazandı. ABD'li şirket bu yıl ki gelir beklentisini 98 ila 102 milyar dolar olarak açıkladı.

BİONTECH'İN KAZANCI ÜÇ KATTAN FAZLA ARTTI

Türk asıllı bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu Alman Biontech de pandemide karlı bir dönem geçirdi. Alman biyoteknoloji firmasının satış ve kazançları üç kattan fazla arttı. Şirketin 2022'nin ilk çeyrekteki net karı 3,7 milyar Euro'ya yükseldi. Şirketin toplam gelirleri ilk çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 374 milyon Euro'ya çıktı.

PFİZER-BİONTECH KASALARINI DOLDURACAK

Pandemide paraya para demeyen her iki şirket kasalarını doldurmaya devam edecek. Pfizer-Biontech hem korona hem de grip için tek aşı üzerinde çalıştığını duyurdu. MRNA teknolojisiyle üretilecek aşıda test çalışmalarının başladığı belirtildi. ABD'de birinci faz çalışmaları 180 gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor. Aşının aynı anda iki solunum yolu patojenine karşı mücadeleyi kolaylaştırması planlanıyor. Aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte Pfizer-Biontech'in yıllık net karını artırması bekleniyor.

MODERNA VE NOVAVAX DA TEK AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Hem koronavirüs hem de grip için tek aşı üzerinde çalışan firmalar Pfizer-Biontech'le sınırlı değil. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ve Novavax'ın da benzer çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

YORUMLAR
500
Üç ülke daha koronavirüs kısıtlamasını kaldırdı Üç ülke daha koronavirüs kısıtlamasını kaldırdı Gamze Akkuş İlgezdi: 'Bakanlık 1 Aydır Yayınlanmayan Covid-19 Verilerini Açıklamak İçin Vakaların Düşmesini mi Bekliyor?' Gamze Akkuş İlgezdi: 'Bakanlık 1 Aydır Yayınlanmayan Covid-19 Verilerini Açıklamak İçin Vakaların Düşmesini mi Bekliyor?'

Koronavirüs, Biontech, Pfizer, Sağlık, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pfizer ile Biontech, koronavirüs ve grip için tek aşı üzerinde çalışıldığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:03 Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,84, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam geliyor
23:40 Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol...
23:24 Avrupa Ligi F Grubu'nda tüm takımların grubu 8 puanla bitirmesinin ardından üst tura çıkanlar averaj hesabına takıldı
23:11 İzmir Barosu Genel Kurulu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat gözaltına alındı
23:03 Pfizer ile Biontech, koronavirüs ve grip için tek aşı üzerinde çalışıldığını duyurdu
22:59 Yeni yılda vergi, harç ve trafik cezalarına yüzde 123 zam geliyor! İşte yeni ücretler
22:37 Konferans Ligi'nde Sivasspor fırtınası! Grubunu lider bitiren Yiğido, direkt olarak son 16 turuna kaldı
22:37 Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u mağlup etse de gruptan çıkamadı! Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:34 Armağan Çağlayan'dan, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı" diyen BBP lideri Destici'ye yanıt
14:03 Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 00:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Pfizer ile Biontech, koronavirüs ve grip için tek aşı üzerinde çalışıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement