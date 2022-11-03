Pfizer ile Biontech, koronavirüs ve grip için tek aşı üzerinde çalışıldığını duyurdu

Yaklaşık 3 sene boyunca dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını en çok uluslararası ilaç firmalarının işine yaradı. Salgınla birlikte koronavirüs aşısı üretme yarışına giren şirketler bu dönemde büyük karlar elde etti.

KORONAVİRÜS AŞISINDAN REKOR GELİR

Alman Biontech firmasıyla birlikte dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısını üreten şirket olan Pfizer, pandeminin öne çıkardığı firmalardan oldu. 2021 yılında 81,2 milyar dolarlık gelir elde eden Pfizer bunun 36,7 milyar dolarını koronavirüs aşısı satışlarından kazandı. ABD'li şirket bu yıl ki gelir beklentisini 98 ila 102 milyar dolar olarak açıkladı.

BİONTECH'İN KAZANCI ÜÇ KATTAN FAZLA ARTTI

Türk asıllı bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu Alman Biontech de pandemide karlı bir dönem geçirdi. Alman biyoteknoloji firmasının satış ve kazançları üç kattan fazla arttı. Şirketin 2022'nin ilk çeyrekteki net karı 3,7 milyar Euro'ya yükseldi. Şirketin toplam gelirleri ilk çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 374 milyon Euro'ya çıktı.

PFİZER-BİONTECH KASALARINI DOLDURACAK

Pandemide paraya para demeyen her iki şirket kasalarını doldurmaya devam edecek. Pfizer-Biontech hem korona hem de grip için tek aşı üzerinde çalıştığını duyurdu. MRNA teknolojisiyle üretilecek aşıda test çalışmalarının başladığı belirtildi. ABD'de birinci faz çalışmaları 180 gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor. Aşının aynı anda iki solunum yolu patojenine karşı mücadeleyi kolaylaştırması planlanıyor. Aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte Pfizer-Biontech'in yıllık net karını artırması bekleniyor.

MODERNA VE NOVAVAX DA TEK AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Hem koronavirüs hem de grip için tek aşı üzerinde çalışan firmalar Pfizer-Biontech'le sınırlı değil. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ve Novavax'ın da benzer çalışmalar yürüttüğü biliniyor.