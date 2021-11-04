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ABD'nin Kabil'deki saldırısında 10 sivil ölmüştü! Operasyondan önce bölgede çocuk tespit ettikleri ortaya çıktı - Son Dakika

ABD'nin Kabil'deki saldırısında 10 sivil ölmüştü! Operasyondan önce bölgede çocuk tespit ettikleri ortaya çıktı

04.11.2021 09:25

ABD ordusunun 29 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti. Ordunun, saldırıdan 2 dakika önce söz konusu yerde çocuk olduğunu tespit ettiği ancak yine de saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.

ABD Hava Kuvvetleri, Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü 29 Ağustos hava saldırısına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Soruşturmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korgeneral Sami Said, saldırıda 7 çocuk 3 yetişkin erkeğin öldürüldüğü saldırının öncesinde söz konusu aracın 8 saat boyunca takip edildiğini söyledi.

İSTİHBARAT YANLIŞ ÇIKTI

Korgeneral Said, Hamid Karzai Havalimanının girişindeki bombalı saldırının, 29 Ağustos saldırısında karar alma konusundaki stresi artırdığını ancak değerlendirmeye alınan istihbaratın yanlış çıktığını tespit ettiklerini dile getirdi.

ABD'li general, "Bu üzücü saldırı sırasında kullanılan yetki ve angajman kuralları, ABD güçlerine Hamid Karzai Havalimanında söz konusu olan tehdit dikkate alındığında makuldü. Soruşturmada savaş hukuk dahil herhangi bir kanunun ihlal edildiği tespit edilmedi." ifadelerini kullandı.

Bu denli büyük bir hatalı saldırıda kanun ihlalinin yapılmadığına ilişkin sorular üzerine Korgeneral Said, bu saldırıya ilişkin eldeki bilgilere yönelik değerlendirme sürecinin doğru yürütüldüğünü ancak sadece yanlış bir sonuca varıldığını belirtti. Said, Toyota marka bir araca ilişkin istihbaratın tüm olanlara neden olduğuna işaret etti.

"GERÇEKTEN TEHDDİT TEŞKİL EDEN ARACIN VARLIĞINI ARAŞTIRMADIK"

AA muhabirinin, "Yanlış araç mı takip edildi yoksa aslında ortada tehdit teşkil eden bir Toyota marka araç olmadığını mı tespit ettiniz?" sorusuna ABD'li general "Gerçekten tehdit teşkil eden başka bir Toyota araç olup olmadığını araştırmadık." yanıtını verdi.

TETEİK ÇEKİLMEDEN 2 DAKİKA ÖNCE ÇOCUK TESPİT EDİLMİŞ

Sivillerin bölgede bulunması ile ilgili bir soruya yanıt veren Said, "Tetiğin çekilmesinden 2 dakika önce orada çocuk olduğuna dair fiziksel kanıt alındı." dedi. ABD'li general bu süreçte sadece bir çocuğun tespit edildiğini kaydetti.

26 Ağustos'ta havalimanı kapısında düzenlenen bombalı saldırıda bir bilgisayar çantasının kullanıldığını hatırlatan Korgeneral Said, 29 Ağustos saldırısının yapıldığı yerde de bir kişinin başka birine bir bilgisayar çantasını verdiğini ve bunun da istihbarat tarafından önceki saldırı ile ilişkilendirildiğini belirtti.

ABD'nin Kabil'deki saldırısında 10 sivil ölmüştü! Operasyondan önce bölgede çocuk tespit ettikleri ortaya çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamid Karzai, TOYOTA, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'nin Kabil'deki saldırısında 10 sivil ölmüştü! Operasyondan önce bölgede çocuk tespit ettikleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


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