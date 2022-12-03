ABD'de kulağında kaşıntı hisseden kadın doktora gittiğinde feci gerçeği öğrendi! Dünyanın en zehirli böceği girmiş - Son Dakika
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ABD'de kulağında kaşıntı hisseden kadın doktora gittiğinde feci gerçeği öğrendi! Dünyanın en zehirli böceği girmiş

03.12.2022 10:47
ABD'de kulağında kaşıntı hisseden kadın doktora gittiğinde feci gerçeği öğrendi! Dünyanın en zehirli böceği girmiş

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Susie Torres adlı kadın, gece kulağında kaşıntı hissetmesinden sonra doktora gittiğinde korkunç gerçekle burun buruna geldi. Doktor, Torres'in kulağına örümcek girdiğini belirledi. Kulaktan çıkarılan örümceğin dünyanın en zehirli örümceği olduğunun ortaya çıkması ise daha büyük bir paniğe sebep oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas kentinde yaşayan Susie Torres adlı kadın, gece uyuduğu sırada kulağında bir kıpırtı hissetti fakat kıpırtıya aldırmadan uyumaya devam etti. Sabah uyandığında ise kulağında şiddetli bir kaşınmayla kalktı.

DAYANILMAZ BOYUTA GELİNCE DOKTORA GİTTİ

Kulağındaki kaşıntının dayanılmaz boyutlara gelmesinin ardından doktora giden kadın, korkunç bir gerçeği de öğrenmiş oldu. Yapılan kontrollerden kadının kulağında örümcek olduğu tespit edildi. Doktor kısa süre içerisinde operasyon yapılması gerektiğini belirtti.

Gece kulağında kaşıntı hisseden kadın doktora gittiğinde korkunç gerçeği öğrendi: Dünyanın en zehirlisi

ÖRÜMCEK ÇIKARILDI AMA TÜRÜ ÜRKÜTTÜ

Doktorun başarılı operasyonu sonrasında örümcek kulaktan çıkarıldı. Fakat örümceğin türü herkesi dehşete düşürdü. Çünkü kulaktan çıkarılan örümcek, dünyanın en zehirli örümceklerinden biriydi.

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