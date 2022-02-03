ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!

ABD yönetimi de dün gece İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı bir yazı ile İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

"OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı. Tanrı askerlerimizi korusun" dedi.

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi

Ajansların son dakika geçtiği gelişmenin ardından Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin kim olduğu herkes tarafından merak edilmeye başlandı. İşte gerçek adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olarak açıklanan Ebu İbrahim el-Haşimi'nin hayatı.

EBU İBRAHİM EL-HAŞİMİ EL KUREYŞİ KİMDİR?

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, Ekim 1976 tarihinde Irak Telafer'de doğdu. DAEŞ lideri Bağdadi'nin ardından sözde ikinci halife seçildi. 2020 yılının Ocak ayında gerçek adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olarak açıklanmıştı. Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölümü sonrası DEAŞ meclisi tarafından lider olarak seçildi ve göreve getirildiği 31 Ekim 2019'da DEAŞ'a yakın medyalarda açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kureyşi'nin öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD DAHA ÖNCE YAKALAMIŞTI

Kureyşi, Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi adıyla Telafer, Irak'ta bir ailede doğdu. Musul Üniversitesi'nde şeriat hukuku üstüne eğitim aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Irak ordusunda subay olarak görev yapmaya başladı. Irak Savaşı sırasında Saddam'ın devrilmesiyle birlikte El-Kaide'ye katıldı. El-Kaide'de dini bir vekil ve genel şeriat hukukçusu olarak görev aldı. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri tarafından yakalandı ve Bucca Kampı'na götürüldü. Burada Ebu Bekir el-Bağdadi ile tanıştı. Tahminlere göre, Bucca Kampı'ndan çıktıktan sonra El-Kaide'ye yeniden katıldı.

DEAŞ'LILAR ONU "SAVAŞÇI" OLARAK TANIMLADI

2014 yılında DEAŞ ile El-Kaide ayrışınca El-Kaide'ye biadı reddetti DEAŞ'a bağlılığını bildirdi. Yine 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinde önemli rol oynadı. Aynı yıl ağustos ayında yapılan Yezidi katliamlarına katılan DEAŞ komutanlarından birisiydi. Bu gelişmelerin ardından Ebu Bekir el-Bağdadi'nin vekili konumuna yükseldi. DEAŞ militanları onu "bilgin, emekçi, savaşçı, savaş emiri" olarak tanımlamıştı.