ABD'de kan donduran olay: Tren istasyonunda bekleyen bir kadın, 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı - Son Dakika
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ABD'de kan donduran olay: Tren istasyonunda bekleyen bir kadın, 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı

31.12.2022 13:40

ABD'nin Oregon eyaletindeki tren istasyonunda bekleyen bir kadın, aniden ayağa kalkarak annesinin yanında bekleyen 3 yaşındaki kızı raylara itti. Baş aşağı raylara düşen çocuk hastaneye kaldırılırken, 32 yaşındaki saldırgan kadın ise tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Portland'ın Gateway Transit Center MAX tren istasyonunda gerçekleşen olayda istasyonda bekleyen 32 yaşındaki Brianna Lace Workman isimli kadın, annesiyle birlikte tren bekleyen 3 yaşındaki kızı bir anda ayağa kalkarak raylara itti.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Önce yüzüstü sonra da platformdan tepetaklak bir şekilde düşerek başını raylara çarpan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Çevredekileri buz kestiren olay istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TUTUKLANDI

O anlarda trenin gelmemesi olası bir facianın önene geçerken, küçük kızın çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlarda 32 yaşındaki kadının ise hiçbir şey yapmadan geri oturması dikkat çekti. Multnomah İlçe Bölge Savcısı Mike Schmidt, saldırganın tutuklandığını açıkladı.

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SON DAKİKA: ABD'de kan donduran olay: Tren istasyonunda bekleyen bir kadın, 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı - Son Dakika
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