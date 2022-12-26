Teksas Valisi'nden olay hareket! Göçmenleri ABD Başkan Yardımcısı'nın evinin önüne bıraktı - Son Dakika
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Teksas Valisi'nden olay hareket! Göçmenleri ABD Başkan Yardımcısı'nın evinin önüne bıraktı

26.12.2022 19:44

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbout göçmenlere yönelik yumuşak tutumu ile bilinen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in önüne kaçak göçmenleri dolusu otobüsleri yolladı. Bu olay sonrası açıklamalarda bulunan Abbout, "Madem göçmenleri istediniz, o zaman alın, kendiniz bakın" dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott, ülkede yasadışı göçmenlerin istihdamını savunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne otobüs dolusu göçmen bıraktı. 130 kişilik kafile anında sokaklara dağılırken Vali'den konuyla ilgili bir de açıklama geldi.

ASKERLERİ SINIRDA KONUŞLANDIRDI

Ulusal Muhafızları sınırda görevlendiren Greg Abbott, yasadışı göçmenlerin "işgalci" olarak tanımlanacağını ve Anayasa'daki bu madde uyarınca yakalandıkları vakit Teksas sınırları dışına gönderileceğini aktardı.

"AL KENDİN BAK"

Açıklamalarının devamında Abbott, göçmenleri savunan Kamala Harris'e yönelik "Madem göçmenleri istediniz, o zaman alın, kendiniz bakın" dedi.

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SON DAKİKA: Teksas Valisi'nden olay hareket! Göçmenleri ABD Başkan Yardımcısı'nın evinin önüne bıraktı - Son Dakika
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