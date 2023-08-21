ABD'nin Washington eyaletinde nargilecide silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

ABD'nin Washington eyaletinde nargilecide silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

ABD\'nin Washington eyaletinde nargilecide silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Son Güncelleme: 21.08.2023 10:45

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle'da bulunan bir nargilecide sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırıda 22 ve 33 yaşlarındaki 2 erkek ile 30 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 6 yaralının durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırının sebebi ve şüpheliler hakkında bilgi vermezken, olay yerinde 5 adet silah bulunduğunu açıkladı. Seattle Belediye Başkanı Bruce Harrel ise olayın ardından yaptığı açıklamada, kentte yasa dışı silahların varlığına dikkat çekti ve polisin yoğun çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ABD'nin Washington eyaletinde, bir nargilecide yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Seattle'daki Mount Baker mahallesinde bulunan bir nargileciye sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşunların hedefi olan 22 ve 33 yaşlarındaki 2 erkeğin olay yerinde, 30 yaşında bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis, yaşları 21 ila 38 olan 6 yaralıdan birinin durumunun kritik, diğerlerinin iyi olduğunu söyledi.

Olay yerinde 5 adet silah bulunduğunu bildiren polis, saldırının muhtemel şüphelilerine dair bilgi vermedi.

Maktullerin isimleri açıklanmazken, saldırının sebebi araştırılıyor.

Seattle Belediye Başkanı Bruce Harrel ise yaptığı yazılı açıklamada, polisin sürdürdüğü yoğun çalışmalara rağmen kentte bunun gibi bir "trajediye" sebep olabilecek çok sayıda yasa dışı silahın mevcut olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'nin Washington eyaletinde nargilecide silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Washington eyaletinde nargilecide silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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