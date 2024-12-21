ABD Suriye\'de DEAŞ Liderini Vuruldu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf dahil 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

CENTCOM, dün Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu Yusuf dahil 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Suriye'de DEAŞ lideri Ebu Yusuf Mahmud'u hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Ebu Yusuf de dahil olmak üzere iki DEAŞ mensubu ortadan kaldırıldı. Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'den, müttefiklerimizden, ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve geriletme yönündeki süregelen kararlılığının bir parçasıdır" denildi.