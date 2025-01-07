ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı - Son Dakika
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Dünya

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi adına bir adım attı. Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirdi.

07.01.2025 00:08
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ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde adım attı.

7 TEMMUZ'A KADAR İZİN VERİLDİ

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'deki temel hizmetlerin devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir lisans yayımladı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan, kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verildi.

SURİYE HALKININ DAHA GÜVENLİ VE BARIŞÇIL BİR GELECEK İNŞA ETMESİNE DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası yayımlanan lisansın, ABD'nin yaptırımlarının, temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetleri, kamu hizmetlerinin sağlanmasını veya insani yardımları engellemeyecek şekilde uygulanması konusundaki taahhüdünü vurguladığı aktarıldı. Esad rejiminin Suriye halkına yönelik zalimliği, terörizme destek vermesi ve bölgedeki istikrarı bozan eylemleri sonucu Suriye'nin en kapsamlı şekilde yaptırım uygulanan bir ülke olduğu belirtilen açıklamada, sağlanan yaptırım muafiyetleriyle Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barışçıl gelecek inşa etmelerini desteklemek amacıyla elektrik, enerji, su ve sanitasyon dahil ülke genelinde temel hizmetlerin ve yönetim işlevlerinin sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

HTŞ'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILMADI

Açıklamada, söz konusu lisans ile Esad ve çevresi, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik yaptırımların kaldırılmadığı aktarıldı.

"ESAD YÖNETİMİNİN SONA ERMESİ SURİYE VE HALKINA YENİDEN İNŞA İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT SUNUYOR"

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Beşşar Esad'in Rusya ve İran tarafından desteklenen acımasız ve baskıcı yönetiminin sona ermesi, Suriye ve halkına yeniden inşa için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı. Adeyemo, "Bu geçiş döneminde, Hazine Suriye'de insani yardımı ve sorumlu yönetimi desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Enerji, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Sıfat sız Meymenetsiz Sizin yüzünüzden Türkiye Mahvoldu 11 19 Yanıtla
  • Emre Akyüz:
    Size onlardan hayır gelmez yine yanlışlarda devam ediyorsunuz Türkiyeden baska bir dostunuz yok 11 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    plan ortaya çıktı nerede bizim Fatihler 3 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Naapmış amugo resmi nikah mı kıymış. 3 0 Yanıtla
  • TC Tabak:
    adrese teslim izin verilmiş, petrol ve türevleri satışı için örgütlere ve yandaşlara izin çıkmış gibi duruyor, Yeni suriye yönetimi iyi satranç oynamalı bunlara karşı, dereyi geçince... 1 0 Yanıtla
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