ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk yaşandı: Başkanı seçemediler

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci bugün resmen başladı. ABD Temsilciler Meclisi'nde de başkanlık için seçimler vardı. Meclis'te son 100 yıldır ilk kez, yapılan ilk oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemedi.

203 VEKİLİN OYUNU ALDI

Temsilciler Meclisinin ilk oturumu için toplanan vekiller, meclis başkanını seçmek için oylamaya gitti. Meclis'in yeni başkanı olması beklenen Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy partisinden 203 kişinin oyunu alırken, Cumhuriyetçilerin 10'u yine kendi partisinden olan Andy Biggs'e oy verdi.

MCCARTHY 218 VEKİLİN OYUNU ALMASI GEREKİYORDU

Diğer taraftan 212 oy ile Demokratların tamamı Temsilciler Meclisi'ndeki parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy kullandı. Milletvekillerinin 9'u ise farklı isimlere oy verdi. Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gereken McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini ilk turda kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak kayıtlara geçti. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

SEÇİM NASIL OLACAK?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için ise Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin, 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor.

MCCARTHY DİĞER VEKİLLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekilleri yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam edecek. McCarthy ise bu süreçte partisindeki isimleri ikna etmek için ter dökecek.