ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk yaşandı: Başkanı seçemediler - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk yaşandı: Başkanı seçemediler

04.01.2023 11:41
ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk yaşandı: Başkanı seçemediler

ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yılda ilk defa yaşanan bir olay meydana geldi. Cumhuriyetçiler, ilk üç turda Meclis başkanını seçemedi. Böylece 100 yıl sonra ilk kez çoğunluğu elinde bulunduran bir parti Meclis'te başkanı seçemedi. Cumhuriyetçilerden aday olan Kevin McCarthy partisinden 203 kişinin oyunu alırken 218 çoğunluğuna ulaşamamasından dolayı seçilemedi.

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci bugün resmen başladı. ABD Temsilciler Meclisi'nde de başkanlık için seçimler vardı. Meclis'te son 100 yıldır ilk kez, yapılan ilk oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemedi.

203 VEKİLİN OYUNU ALDI

Temsilciler Meclisinin ilk oturumu için toplanan vekiller, meclis başkanını seçmek için oylamaya gitti. Meclis'in yeni başkanı olması beklenen Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy partisinden 203 kişinin oyunu alırken, Cumhuriyetçilerin 10'u yine kendi partisinden olan Andy Biggs'e oy verdi.

MCCARTHY 218 VEKİLİN OYUNU ALMASI GEREKİYORDU

Diğer taraftan 212 oy ile Demokratların tamamı Temsilciler Meclisi'ndeki parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy kullandı. Milletvekillerinin 9'u ise farklı isimlere oy verdi. Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gereken McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini ilk turda kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak kayıtlara geçti. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

SEÇİM NASIL OLACAK?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için ise Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin, 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor.

MCCARTHY DİĞER VEKİLLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekilleri yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam edecek. McCarthy ise bu süreçte partisindeki isimleri ikna etmek için ter dökecek.

YORUMLAR
500

Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk yaşandı: Başkanı seçemediler - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Meral Akşener'den Sinan Ateş açıklaması: Ailesi soru ya da araştırma önergesi yapılmamasını talep etti
11:10 Hastanede iki kişinin saldırısına uğrayan doktor Bakan Koca'ya seslendi: Yılın ilk sağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım?
11:08 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus, Galatasaray derbisine dair sorulan soruyu yanıtladı: Bizim için diğer maçlarla aynı, normal bir maç
10:45 Güne yükselişle başlayan gram altın 1120 lira seviyesinden satılıyor
10:44 Bakan Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı: Peşinat yüzde 10 olacak, alınan konut 5 yıl satılamayacak
10:39 Dolar 18,74 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:40 İBB Başkanı İmamoğlu belge paylaştı: AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım kusura bakmasınlar
10:21 ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz
10:21 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı
09:53 Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 11:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra ilk yaşandı: Başkanı seçemediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement