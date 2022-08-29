Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu - Son Dakika
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Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu

29.08.2022 03:34

ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da forma giyen Brian Robinson Jr., başkent Washington'da arabası çalınmaya çalışılırken silahla vurularak yaralandı. Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.

ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da oynayan futbolcu Robinson Jr., Washington'ın kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.

2 YERİNDEN VURULDU

Açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu - Son Dakika
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