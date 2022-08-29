ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da oynayan futbolcu Robinson Jr., Washington'ın kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.
Açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.
Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu - Son Dakika