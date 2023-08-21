ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu - Son Dakika

ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu

Son Güncelleme: 21.08.2023 23:22

ABD'nin California eyaletinde Meksika'nın batı kıyılarında büyük hasar bırakan Hilary Kasırgası etkili oldu. Kasırga, California eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olarak elektrik kesintilerine, su baskınlarına ve yolların sular altında kalmasına yol açtı. Hilary Kasırgası'nın etkisiyle Los Angeles, Glendale ve Santa Clarita şehirlerinde şiddetli yağış uyarıları yapıldı ve San Diego Nehri'nde su seviyesi yaz aylarında görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

- ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde Meksika'nın batı kıyılarında büyük hasar bırakan Hilary Kasırgası etkili oldu.

Meksika'nın batı kıyılarını etkileyen ve 3 kişinin ölümüne yol açan Hilary Kasırgası ABD'ye giriş yaptı. California eyaletinde etkili olan kasırga şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu. Şiddetli rüzgar ağaç ve elektrik hatlarını devirirken eyaletin 4 milyon nüfuslu en büyük şehri Los Angeles 'ta 25 bin eve elektrik verilemedi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Birçok okul tatil edilirken yetkililer halkı sahillerden uzak durmaları konusunda uyardı.

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, Hilary Kasırgası'nın rekor düzeyde yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü Palm Springs kentinde şiddetli yağışlara neden olduğunu ve kentin bir saat içinde yağış rekoru kırdığını söyledi. Uzmanlar, kurak bölgelerde ani sellere karşı uyarılarda bulundu.

Los Angeles Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Los Angeles, Glendale ve Santa Clarita şehirlerine yapılan şiddetli yağış uyarılarının yerel saatle 03.00'e kadar süreceğini bildirdi. San Diego Nehri'nde su seviyesinin yükselerek yaz aylarında görülen en yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu - Son Dakika
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