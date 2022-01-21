Adele koronavirüs mağduru! Gözyaşları içinde hayranlarından özür diledi

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ABD'nin Las Vegas kentinde vereceği konserlerini iptal etti. İlk konserini bugün vermesi gereken şarkıcı, bu kararı neden aldığını da gözyaşları içinde anlattı.

EKİBİN YARISI KORONA OLUNCA KONSERLERİ İPTAL ETTİ

33 yaşındaki şarkıcı Instagram'da paylaştığı videoda gözyaşları içinde "Teslimatta yaşanan gecikmeler ve Kovid nedeniyle. ''Çok üzgünüm ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı kovide yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı'" diyerek konserlerin başka bir zaman yapılacağını söyledi ve hayranlarından özür diledi.

100 BİN BİLET SATILMIŞTI

Şarkıcı, Caesars Palace Colosseum'da bugünden başlamak üzere 16 Nisan'a kadar hafta sonlarında toplam 24 konser verecekti. Konserler için satışa çıkarılan 100 bin bilet 6 saatte tükenmişti. Adele bilet fiyatları 85 dolarla 685 dolar arasında değişen konserlerde gece başına 500 bin dolar alacaktı.

5 YIL ARADAN SONRA VERECEĞİ İLK KONSER OLACAKTI

Bugünkü performans, Kasım'da çıkardığı "30" albümüyle satış rekorları kıran şarkıcının 5 yıl aradan sonra verdiği ilk canlı konser olacaktı. BBC Müzik Muhabiri Mark Savage, şarkıcının bu yaz Londra'da Hyde Park'ta iki konser vermesinin beklendiğini aktardı.

Adele, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle 2017'de Wembley Stadı'ndaki iki konserini iptal etmişti.