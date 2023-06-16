Adidas Ayakkabısını Andıran 1,500 Yıllık Ayakkabılar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Adidas Ayakkabısını Andıran 1,500 Yıllık Ayakkabılar Bulundu

Adidas Ayakkabısını Andıran 1,500 Yıllık Ayakkabılar Bulundu

16.06.2023 14:11

Altay Dağları'ndaki bir mağarada bulunan 1,500 yıllık mumyalanmış kalıntılar, Adidas'ın kar botları serisine ait kırmızı ve siyah çizgili beyaz bir çift spor ayakkabıya benzer ayakkabılarıyla dikkat çekti. Ayakkabılar, zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi. Bedenin kendisi ayakkabıları yapan bir Türk terzisine ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, kadının bir kafa travması sonucu öldüğünü belirledi. Ancak, kesin olan bir şey varsa, o da kadının stil sahibi bir şekilde öldüğüdür.

Bir kadına ait 1,500 yıllık mumyalanmış kalıntılar, Altay Dağları'ndaki bir mağarada bulundu. Kalıntılar, demir bir çaydan, kil vazo ve kase ile birlikte, deniz seviyesinden yaklaşık 2,800 metre yükseklikteki mağarada mükemmel bir şekilde korunmuştu. Ancak, asıl tartışmayı alevlendiren, giydiği ayakkabılar oldu. Ayakkabıları, birçok kişiye göre Adidas'ın kar botları serisine ait kırmızı ve siyah çizgili beyaz bir çift spor ayakkabıya benziyordu.

Adidas ayakkabısını andıran 1,500 yıllık ayakkabılar zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi

Reddit kullanıcıları arasında, "Adidas'ın bunu öğrendiğinde, telif hakkı ihlali için dava açabilirler" gibi yorumlar yapılırken, bazıları da "Zaman yolculuğu doğrulandı" şeklindeki ifadelerle teoriler öne sürdü.

Kendini moda "uzmanı" olarak tanımlayan bir kişi, ayakkabıları "oldukça tuhaf ama şık" olarak nitelendirdi ve soğuk bir iklimde giymeyi tercih edeceğini söyledi.

Adidas ayakkabısını andıran 1,500 yıllık ayakkabılar zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi

Sonraki araştırmalar, bedenin kendisi ayakkabıları yapan bir Türk terzisine ait olduğunu gösterdi. Ancak ne olursa olsun, gerçek ne olduğu konusunda kimse kesin bir sonuca ulaşamadı.

Kültür Mirası Merkezi Direktörü Galbadrakh Enkhbat, ayakkabıların ilginç bir etnografik araştırma nesnesi olduğunu ve çok modern bir stile sahip olduklarını belirtti.

Adidas ayakkabısını andıran 1,500 yıllık ayakkabılar zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi

Uzmanlar, kadının bir kafa travması sonucu öldüğünü belirledi. Ancak, kesin olan bir şey varsa, o da kadının stil sahibi bir şekilde öldüğüdür.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Adidas Ayakkabısını Andıran 1,500 Yıllık Ayakkabılar Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen sayısı 800 bini buldu, ihtiyaç duyulan alanlarda atamalar devam edecek
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için Bolu Belediye Başkanı'na ret cevabı
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adidas Ayakkabısını Andıran 1,500 Yıllık Ayakkabılar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement