Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
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BBC

Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor

24.06.2022 12:40
Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor

Afganistan'da son 20 yılın en büyük depreminden kurtulanlar gıda, sığınak ve su sıkıntısı içinde yaşam savaşı veriyor.

Afganistan'da son 20 yılın en büyük depreminden kurtulanlar gıda, sığınak ve su sıkıntısı içinde yaşam savaşı veriyor.

Çarşamba günü ülkenin güneydoğusundaki Paktika vilayetini vuran 6,1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi de evsiz kaldı.

Köyleri yerle bir olan depremzedelerin çaresizlik içinde arama kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşmasını bekledikleri ifade ediliyor.

Ancak sağanak yağışın yol açtığı seller nedeniyle arama kurtarma ekipleri bir çok noktaya ulaşmakta güçlük çekiyor.

Depremin merkez üssüne yakın noktalarda bulunan köylerin bazılarının tamamen haritadan silindikleri, depremzedelerin ölülerini toprağa verecek malzeme bulmakta dahi zorlandıkları belirtiliyor.

21 yaşındaki Zeytullah Gurziwal Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Hiç battaniye yok, çadır yok, sığınacak yer yok. Su dağıtım sistemi tamamen harap oldu. Yiyecek hiçbir şey kalmadı" dedi.

Deprem nedeniyle cep telefonu baz istasyonlarının ve elektrik hatlarının da hasar görmesi sonucu iletişimde de büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Yetkililer depremde yaklaşık 10 bin evin çöktüğünü söylüyor. Her evde ortalama 20 kişinin yaşadığı bölgede bu kadar çok sayıda evin kullanılamaz duruma gelmesi büyük endişe yaratıyor.

Paktika'nın başkenti Sharan'da tedavi gördüğü hastanedeki yatağından AFP'nin sorularını yanıtlayan depremzede Bibi Hawa, "Evimizde bir odada yedi kişi, bir odada beş kişi, bir odada dört kişi, bir odada da üç kişi öldü" diye konuştu.

Çocukların temiz suya erişimi yok

Save the Children örgütüne göre deprem 118 binden fazla çocuğu da etkiledi.

Örgütten yapılan açıklamada, "Birçok çocuğun şu anda temiz içme suyuna, gıdaya ve uyuyacak güvenli bir yere erişimi bulunmuyor" denildi.

Afganistan'da son 20 yılda meydana gelen en ölümcül deprem, geçen yıl iktidarı ele geçiren Taliban'ın şu ana kadar yüzleştiği "en büyük kriz" olarak nitelendiriliyor.

Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Abdül Kahar Balkhi, insani ve ekonomik bir krizin içinde olduklarını ve hükümetin ihtiyaç halindeki insanlara yardım edebilecek maddi imkânlardan yoksun olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, depremzedelere yardım etmek amacıyla harekete geçtiklerini, örgüte bağlı sağlık ekiplerinin, tıbbi malzeme, gıda ve çadırların deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.

Dünya Gıda Programı'nın 14 bin civarında gıda paketi yardımı yaptığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün de 10 bin ton tıbbi yardım malzemesi gönderdiği ifade ediliyor.

Katar ve İran, Afganistan'a uçakla yardım gönderirken, Pakistan da kamyonlarla çadırlar, gıda malzemeleri ve tıbbi yardım yolladı.

Taliban'la ilişkileri iyi olmayan Hindistan da uluslararası yardım örgütlerine verilmek üzere 27 ton yardım malzemesini iki uçakla Afganistan'a yolladıklarını belirtti.

Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yardım göndermeyi planlıyor.

Afganistan'da son 10 yıl içerisinde meydana gelen depremlerde 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede her yıl ortalama 560 kişi depremde yaşamını yitiriyor.

Son olarak Ocak ayında ülkenin batısında meydana gelen depremde 20'den fazla kişi ölmüş, yüzlerce ev hasar görmüştü.

Afganistan sağlık sistemi deprem öncesinde de çökme noktasındaydı. Ülkenin doğal afetlerle ilgilenebilecek arama-kurtarma ekipleri, uçak ve helikopterleri de sınırlı sayıda.

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Kaynak: BBC

Afganistan, Deprem, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
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