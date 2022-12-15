Afrika'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Botsvana'da yaşayan Kemmonye Seraki, 2 kadınla birden yaşaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. 2 eşiyle birlikte yaşamaya devam eden adam, hakkındaki eleştirilerin abartılı hale gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir itirafta bulundu.
Yaşadığı durumun sanıldığı kadar zevkli olmadığını söyleyen Kemmonye Seraki, "İnsanlar dışarıdan kolay gibi görüyor ama gerçekte öyle değil. Tam bir kaos ortamı ve karışıklık var" ifadelerini kullandı.
Seraki, "2 eşim ve 6 çocuğum var. Gün içerisinde hepsi benden ilgi istiyor ve her birinin ayrı sorunlar var. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?" diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › Afrika'da yaşayan çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan etti: Görüldüğü gibi kolay değil, tam bir kaos ortamı var - Son Dakika