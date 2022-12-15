Afrika'da yaşayan çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan etti: Görüldüğü gibi kolay değil, tam bir kaos ortamı var - Son Dakika
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Afrika'da yaşayan çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan etti: Görüldüğü gibi kolay değil, tam bir kaos ortamı var

15.12.2022 12:41

Afrika'da Botsvana'da yaşayan ve çok eşliliği nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Kemmonye Seraki adlı adam, sanılanın aksine iki eşli olmanın bir avantajı olmadığını ve eşleri arasında sürekli kaos yaşandığını ifade etti.

Afrika'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Botsvana'da yaşayan Kemmonye Seraki, 2 kadınla birden yaşaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. 2 eşiyle birlikte yaşamaya devam eden adam, hakkındaki eleştirilerin abartılı hale gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir itirafta bulundu.

Çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan edip, eşleriyle ilgili ilginç bir itiraf yaptı

"SANILDIĞI GİBİ AVANTAJLI BİR ŞEY DEĞİL"

Yaşadığı durumun sanıldığı kadar zevkli olmadığını söyleyen Kemmonye Seraki, "İnsanlar dışarıdan kolay gibi görüyor ama gerçekte öyle değil. Tam bir kaos ortamı ve karışıklık var" ifadelerini kullandı.

Çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan edip, eşleriyle ilgili ilginç bir itiraf yaptı

"HEPSİNİN AYRI SORUNLAR VAR"

Seraki, "2 eşim ve 6 çocuğum var. Gün içerisinde hepsi benden ilgi istiyor ve her birinin ayrı sorunlar var. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?" diye konuştu.

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Sosyal Medya, Afrika, Dünya, Son Dakika

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