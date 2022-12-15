Afrika'da yaşayan çok eşli adam hakkındaki eleştirilere isyan etti: Görüldüğü gibi kolay değil, tam bir kaos ortamı var

Afrika'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Botsvana'da yaşayan Kemmonye Seraki, 2 kadınla birden yaşaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. 2 eşiyle birlikte yaşamaya devam eden adam, hakkındaki eleştirilerin abartılı hale gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir itirafta bulundu.

"SANILDIĞI GİBİ AVANTAJLI BİR ŞEY DEĞİL"

Yaşadığı durumun sanıldığı kadar zevkli olmadığını söyleyen Kemmonye Seraki, "İnsanlar dışarıdan kolay gibi görüyor ama gerçekte öyle değil. Tam bir kaos ortamı ve karışıklık var" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN AYRI SORUNLAR VAR"

Seraki, "2 eşim ve 6 çocuğum var. Gün içerisinde hepsi benden ilgi istiyor ve her birinin ayrı sorunlar var. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?" diye konuştu.