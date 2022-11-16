Köydeki kimse ormana giremiyor! Tam 300 kişiyi yiyerek öldürdü, herkes diken üstünde

Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan timsahlar, her yıl binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Nil Nehri kıyısındaki bir köy ise timsah şiddetinden daha fazla nasibini almış durumda.

ŞU ANA KADAR 300 KİŞİYİ YİYEREK ÖLDÜRDÜ

Köylüler tarafından aktarılan bilgilere göre Gustave adı verilen efsanevi timsah şu ana kadar nehire çektiği 300 kişiyi yiyerek öldürdü. Timsahın yaraladığı insan sayısının kaç olduğu ise bilinmiyor.

TÜM TUZAKLARDAN KAÇMAYI BAŞARDI

Gustave adı verilen timsah, kendisini yakalamaya giden bir belgesel ekibinin kurduğu tüm tuzaklardan kaçmayı başararak kendisine hayran bıraktı. Timsahın hem zeka hem de fiziksel olarak diğer timsahlardan çok farklı olduğu belirtiliyor.

KİMSE ORMANA GİREMİYOR

Timsahın ününün yayılması nedeniyle Tanganyika Gölü yakınlarında ikamet eden köylüler büyük korku yaşıyor. Hatta köylülerin timsah korkusu nedeniyle ormanlık alana dahi giremediği gelen bilgiler arasında.

KEÇİYİ YEM ETTİLER AMA ONA DA GELMEDİ

Ekipler timsahı yakalamak adına bir keçiyi yem olarak koydu ancak timsah bu tuzaktan da kurtulmayı başardı.