Ahmed Şara'dan Papa Francis'e Taziye Mesajı

(ANKARA) – Suriye geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katolik dünyasının dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Suriye devletine bağlı resmi haber ajansı SANA'ya göre, Cumhurbaşkanı El Şara yayımladığı taziye mesajında, "Papa Francis'in vefatı dolayısıyla Roma Katolik cemaatine başsağlığı diliyorum. Papa Francis, Suriye halkını hedef alan şiddet ve adaletsizliğe karşı yıllar boyunca sesini yükseltmiştir. Onun savunuculuğu siyasi sınırların ötesine geçmiş, ahlaki cesareti ve dayanışma çağrısı, ülkemizdeki birçok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.