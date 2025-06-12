Air India Uçağı D dü dü dü

(ANKARA) - Hindistan yetkilileri, Londra'ya giden ve içinde 242 kişinin bulunduğu Air India uçağının bugün Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad şehrinde havalandıktan dakikalar sonra düşmesi sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

Air India, uçağın İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Gatwick Havaalanı'na gittiğini belirtirken, polis memurları uçağın havaalanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine düştüğünü söyledi. Hindistan'ın üst düzey bir polis memuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzerine düştüğü bina bir doktorlar yurdu... Alanın neredeyse yüzde 70 ila yüzde 80'ini temizledik ve geri kalanını da yakında temizleyeceğiz" dedi.

Hindistan'ın CNN News-18 televizyon kanalı, uçağın devlet tarafından işletilen B.J. Tıp Koleji yurdunun yemek bölümünün üzerine düştüğünü ve çok sayıda tıp öğrencisinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Binanın üzerine tünemiş uçağın bir kısmının görüntüsünü gösterdi.

Kurtarma görevlileri olay yerinden en az 30 ila 35 ceset çıkarıldığını ve daha fazla kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Batı medyasına konuşan bir kaynak, yolcular arasında 217 yetişkin, 11 çocuk ve iki bebeğin bulunduğunu söyledi. Air India, bu yolcuların 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, yedisinin Portekiz ve birinin de Kanada vatandaşı olduğunu söyledi.

Havacılık takip sitesi Flightradar24, uçağın hizmetteki en modern yolcu uçaklarından biri olan Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu bildirdi.

Havacılık Güvenlik Ağı veri tabanına göre bu kaza, 2011 yılında ticari uçuşlara başlayan Dreamliner'ın ilk kazası oldu. Flightradar24, bugün düşen uçağın ilk kez 2013 yılında uçtuğunu ve Ocak 2014'te Air India'ya teslim edildiğini söyledi.

Air India X'te yaptığı açıklamada, "Şu anda ayrıntıları tespit ediyoruz ve daha fazla güncelleme paylaşacağız. Yaralılar en yakın hastanelere götürülüyor" dedi.