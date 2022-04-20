Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası - Son Dakika
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Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası

20.04.2022 21:52
Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası

Oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini silahla ölürdüğü filmin prodüktörlerine para cezası verilirken, güvenlik kurallarına uymadıkları için yetkililer tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini silahla ölürdüğü filmin prodüktörlerine para cezası verilirken, güvenlik kurallarına uymadıkları için yetkililer tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda Rust filminin yapımcılarının "sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir şekilde dikkat göstermedi" denildi.

Kuruluş, yapımcı şirkete maksimum para cezası olan 136.785 dolar ödemeye mahkum etti.

Geçen Ekim ayında, Baldwin güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

Filmin aynı zamanda yapımcısı olan Baldwin, Santa Fe yakınlarındaki sette tetiği çekmediğini ve gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusunda bir fikri olmadığını söylemişti.

Raporda ise Rust Movie Productions şirketi yönetiminin "sette ateşli silahlar güvenlik protokolüne uyulmadığını bildiklerini, iş pratiklerini gözden geçirmeyerek ve önlem almayarak personel güvenliğini dikkate almadıkları" belirtildi.

Şirket ise rapordaki bulguları kabul etmediklerini ve temyize gideceklerini belirtti.

'Ciddi ve kasti' hatalar

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nden James Kenney "Yönetimin bazı hataları var standart sektör kurallarına uyulmuş olsaydı, Halyna Hutchins'in ölümü ve Joel Sousa'nın ağır yaralanmasının önüne geçilebileceğine dair, gerekenden de çok kanıt var. Soruşturmamızda Rust Productions'ın hatalarının hem ciddi hem de kasten olduğunu tespit ettik" dedi.

Şirketin Sözcüsü Stefan Friedman ise "Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı alkışlasak da, bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle" dedi.

Alec Baldwin, "gerçek merminin sette bile olmaması gerektiğini" ve 45.'lik Colt tipi maket tabancanın horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

Baldwin "Silahı bana tutmam gerektiğini söylediği yerde tuttum ve koltuk altına hedeflemiş oldum" derken, sahne için silahın horozunu kaldırıp, ateş etmemesi gerektiğini anlatmıştı. Oyuncu "Tetik çekilmemişti. Ben tetiği çekmedim" demişti.

Mahkeme kayıtlarına göre silahı Baldwin'e yönetmen yardımcısı Dave Halls verdi ve içinde gerçek mermi olduğunu bilmiyordu.

Silahı Halls'a da, filmin 24 yaşındaki silahçısı Hannah Gutierrez-Reed vermişti. Avukatları, Reed'in de gerçek merminin silaha nasıl girdiğini bilmediğini söylediğini aktardı.

Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası
Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası
Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası
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Son Dakika Dünya Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü filmin yapımcılarına para cezası - Son Dakika

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