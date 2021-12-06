Üye Girişi
Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi - Son Dakika

Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

06.12.2021 09:20
Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı. Maskesiz görülen Frederiksen, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınladığı özür mesajında, "Dün Kopenhag'da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi
Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Mette Frederiksen, Danimarka, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı! 10:15 Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı!
Kur farkının faturası vatandaşa kesildi! 10:00 Kur farkının faturası vatandaşa kesildi! Oğlu intihar eden doktor 09:39 Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan hala haber yok Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş 20:06 Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:17 Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı
10:15 Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı!
10:03 Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu!
10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi
09:59 Kur farkının faturası vatandaşa kesildi!
09:57 5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti
09:54 Kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri durduruldu
09:51 Abdulkadir Selvi: Kalabalık miting yapmak seçimi kazanmak anlamına gelmez!
09:44 Masterchef Danilo Zanna boşanamıyor! Eşi 1 milyon euro tazminat istiyor!
09:41 Isınmak isterken, canından oluyordu! Tenekeye tiner döküp yakan işçi, alevler içinde kaldı
En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu         
10:22
Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu! Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu!         
10:04
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 10:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement