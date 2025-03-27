Almanya, ABD Ürün Boykotunu Reddetti

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Hükumeti, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticaret gerilimlerine rağmen Amerikan ürünlerinin boykot edilmesini kesin bir dille reddetti. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Federal Hükümet'in ABD ile iyi ilişkilere ve özellikle iyi ticari ilişkilere önem verdiğini biliyorsunuz. Bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Almanya Federal Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticaret gerilimlerine rağmen, Amerikan ürünlerinin boykot edilmesini kesin bir dille reddetti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, özellikle ihracat odaklı bir ekonomi olan Almanya için daha fazla ticaret engeline değil, daha azına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bu tür boykot çağrılarına katılmadıklarını belirtti.

Almanya Dış Ticareti, Toptancılığı ve Hizmetler Federasyonu (BGA) Başkanı Dirk Jandura da Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD mallarına yönelik boykotlara karşı olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ve diğer ülkelere karşı uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri tartışmalara yol açarken, Kanada ve Danimarka'da Amerikan ürünlerine karşı ciddi boykot hareketleri başlamış durumda. Bu boykotların temelinde Trump'ın Kanada'yı 51. ABD eyaleti yapma isteği ve Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın alma planları yer alıyor.