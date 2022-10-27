Almanya'da genç kadın, attığı tokadın bedelini ağır ödedi! İşte sonrasında yaşananlar - Son Dakika
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Almanya'da genç kadın, attığı tokadın bedelini ağır ödedi! İşte sonrasında yaşananlar

27.10.2022 21:51

Almanya'da meydana gelen olayda bir kadın, karşılıklı küfürleştiği Rusça konuşan bir şahsa tokat attı. Şahıs ise yumruk atarak karşılık verdi. O anlar ve kadının yere yığıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Almanya'da gerçekleşen olayda Alman bir kadın, Rus olduğu iddia edilen kişilerle tartıştı. Tartışma sırasında küfürler adeta hava uçuştu.

KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞTİLER

Karşılıklı küfürleşme sonrası Oleg isimli Rus şahıs, kadına "Gel gel" dedi. O anlarda arkadaşlarının ise "Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!" dediği duyuldu.

TOKADA YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

O anlarda Alman kadın, Oleg isim şahsa tokat attı. Kadının tokatına Rus şahıs ise yumrukla karşılık verdi. Kadının yumruk yediği anlar ve sonrasında yer yığıldığı görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

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SON DAKİKA: Almanya'da genç kadın, attığı tokadın bedelini ağır ödedi! İşte sonrasında yaşananlar - Son Dakika
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